На Украине заявили об отсутствии защиты газовой инфраструктуры

Энергетик Харченко: за два года на Украине не построили защиту газовых объектов

За два года защита объектов украинского «Нафтогаза» так и не была построена. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Михаил Харченко. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, объекты «Укрэнерго» с новым уровнем защиты способны выдержать атаку пяти-шести беспилотников. Он добавил, что оборудование готово к работе спустя несколько часов после этого.

Харченко добавил, что одновременно с этим на компрессорных станциях и доочистных установках иная ситуация, там нет никакой защиты.

До этого первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что власти республики планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.

5 октября в министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Под удары ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу.

Ранее украинский эксперт заявил о проблемах с отоплением в стране.