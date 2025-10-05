В минэнерго Украины заявили о планах увеличить импорт газа

Власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений. Об этом в эфире телеканала «Новости.Live» заявил первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов.

По его словам, до вчерашней массированной атаки российской стороны по нефтегазовому комплексу подготовка к отопительному сезону шла по утвержденному графику.

«Однако мы понимаем, что обстрелы создают нам дополнительные сложности. К началу отопительного сезона планировалось накопить в хранилищах минимум 13,2 миллиарда кубометров газа. Часть из него мы будем брать за счет импорта», — заявил замминистра.

Он добавил, что он не может предоставить более подробные сведения об этом из соображений безопасности.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Под удары ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу.

Ранее украинский эксперт заявил о проблемах с отоплением в стране.