В Минобороны сообщили о массированном ударе по объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Евгений Одиноков/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что для поражения целей использовалось оружие большой дальности наземного, морского и воздушного базирования. В том числе российские войска применили гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Под удары ВС РФ попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.

5 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что ВС России нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала».

Уточняется, что удары наносились по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове произошло порядка 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света.

Ранее российские военные уничтожили группу спецназа ВСУ в зоне СВО.

