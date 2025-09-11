На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мехико взорвалась газовая цистерна, десятки человек пострадали

В Мехико при взрыве газовой цистерны пострадали 70 человек
Quetzalli Blanco/Reuters

При взрыве газовой цистерны на востоке города Мехико три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 70 пострадали, пишет El Pais.

Как уточнила мэр мексиканской столицы Клара Бругада, у 19 человек серьезные ожоги второй и третьей степени.

Газета сообщает, что взрыв произошел накануне в 14:30 (23:30 мск). В автоцистерне находилось более 49 тыс. л сжиженного углеводородного газа. Автомобиль перевернулся, в результате удара произошла утечка газа, взрыв и возгорание. Водитель выжил и доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

На видео из соцсетей взрывная волна охватывает соседние машины и поднимается до второго уровня транспорортной развязки. Пожарная служба заявила, что при этом были повреждены свыше 28 автомобилей и мотоциклов.

Накануне на окраине Вильнюса загорелась станция разлива сжиженного газа, там слышались звуки взрывов. При этом пострадал один человек. Свидетели рассказывали, что видели черный дым за несколько километров от эпицентра.

Ранее в Нидерландах после взрыва на заводе образовалось ядовитое оранжевое облако.

