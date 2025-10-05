На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЛНР при взрыве газа в жилом доме обрушились два этажа

МЧС: в Красном Луче при взрыве газа обрушились два этажа жилого дома
true
true
true

В результате взрыва газа в жилом доме в городе Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР) произошло обрушение двух этажей здания. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по ЛНР.

«В городе Красный Луч спасатели работают на месте обрушения двух верхних этажей. Жертв и пострадавших на данный момент нет ( в подъезде 2 жилых квартиры)», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящее время на месте инцидента работают 25 человек личного составили и пять единиц техники. Спасатели проводят разбор завалов, отметили в ведомстве.

Об инциденте сообщил местный Telegram-канал 5 октября. По его данным, ударной волной выбило стекла в соседних зданиях.

Позже власти Красного Луча подтвердили взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Глава городского округа Сергей Соловьев отметил, что держит ситуацию на личном контроле и пообещал сообщать о всех изменениях.

Ранее взорвавший газ в доме житель Ступино захотел отменить пожизненный приговор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами