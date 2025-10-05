В ЛНР при взрыве газа в жилом доме обрушились два этажа

МЧС: в Красном Луче при взрыве газа обрушились два этажа жилого дома

В результате взрыва газа в жилом доме в городе Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР) произошло обрушение двух этажей здания. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по ЛНР.

«В городе Красный Луч спасатели работают на месте обрушения двух верхних этажей. Жертв и пострадавших на данный момент нет ( в подъезде 2 жилых квартиры)», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящее время на месте инцидента работают 25 человек личного составили и пять единиц техники. Спасатели проводят разбор завалов, отметили в ведомстве.

Об инциденте сообщил местный Telegram-канал 5 октября. По его данным, ударной волной выбило стекла в соседних зданиях.

Позже власти Красного Луча подтвердили взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Глава городского округа Сергей Соловьев отметил, что держит ситуацию на личном контроле и пообещал сообщать о всех изменениях.

