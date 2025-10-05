В ЛНР ввели режим ЧС после взрыва газа в многоквартирном доме

В Красном Луче ЛНР ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР) ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом написал в Telegram-канале глава одноименного городского округа Сергей Соловьев.

Он заявил, что провел экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и заслушал доклады об обстановке на месте происшествия.

По словам чиновника, спасатели разбирают завалы, а все экстренные службы перешли на усиленный режим работы.

Утром 5 октября в многоквартирном доме в Красном Луче взорвался бытовой газ. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. Жителей многоквартирного дома эвакуировали. После взрыва к медикам обратилась 63-летняя жительница дома с острой реакцией на стресс и гипертоническим кризом ( неотложное тяжелое состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления).

Ранее взрыв прогремел в придорожном кафе Дагестана.