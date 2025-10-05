В ХАМАС прокомментировали утверждения СМИ о готовности движения сложить оружие

В ХАМАС опровергли утверждения о готовности сложить оружие в рамках плана Трампа

Член политбюро ХАМАС Махмуд Мардави опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что движение якобы согласилось сложить оружие в рамках плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации движения отмечается, что данные заявления СМИ не имеют под собой никаких оснований, направлены на дискредитацию позиции ХАМАС, а также на введение в заблуждение общественности

5 октября телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в движении сообщил, что движение ХАМАС готово освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, и сдать оружие.

3 октября в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

Ранее Трамп пригрозил ХАМАС «полным уничтожением».