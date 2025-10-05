Трамп пригрозил ХАМАС «полным уничтожением»

Трамп: ХАМАС будет полностью уничтожен, если не передаст власть в Газе

Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью CNN, что будет с палестинским радикальным движением ХАМАС в случае отказа от передачи власти в секторе Газа.

Глава государства заявил, что тогда ХАМАС ждет «полное уничтожение». Политик ожидает, что скоро будет ясно, действительно ли движение привержено миру. Трамп выразил надежду на то, что его предложение о прекращении огня станет реальностью, и подчеркнул, что он прилагает для этого все усилия.

3 октября в ХАМАС выразили готовность освободить всех заложников согласно плану Трампа. Движение также согласилось передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов. А другие вопросы, упомянутые в предложении президента США относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, «будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры».

