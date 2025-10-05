ХАМАС готов сложить оружие и передать всех израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС готово освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, и сдать оружие. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источник в движении.

По данным СМИ, освободить всех живых израильских заложников члены ХАМАС пообещали в течение одного дня. Однако для передачи останков погибших пленников палестинской стороне понадобится «дополнительное время». В то же время издание уточняет, что США заявили о готовности «проявить гибкость» в этом вопросе.

Как отмечается, ХАМАС готов передать оружие специальному органу, который будет сформирован из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН. Если руководство движения сдержит свои обещания, то его представители, находящиеся в Газе, смогут при желании покинуть город. Также они получат гарантию от США, что на них впоследствии не будет совершено нападения, заявил источник.

5 октября в правительстве Израиля сообщили о том, что в Газе до сих пор продолжаются вооруженные столкновения несмотря на то, что ХАМАС частично принял план перемирия Трампа.

Ранее Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС.