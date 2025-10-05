На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС готов сложить оружие и передать всех израильских заложников

Al Hadath: ХАМАС готов единовременно передать всех живых израильских заложников
true
true
true
close
Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС готово освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, и сдать оружие. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источник в движении.

По данным СМИ, освободить всех живых израильских заложников члены ХАМАС пообещали в течение одного дня. Однако для передачи останков погибших пленников палестинской стороне понадобится «дополнительное время». В то же время издание уточняет, что США заявили о готовности «проявить гибкость» в этом вопросе.

Как отмечается, ХАМАС готов передать оружие специальному органу, который будет сформирован из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН. Если руководство движения сдержит свои обещания, то его представители, находящиеся в Газе, смогут при желании покинуть город. Также они получат гарантию от США, что на них впоследствии не будет совершено нападения, заявил источник.

5 октября в правительстве Израиля сообщили о том, что в Газе до сих пор продолжаются вооруженные столкновения несмотря на то, что ХАМАС частично принял план перемирия Трампа.

Ранее Трамп матом уговорил Израиль пойти на сделку с ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами