Концерт в филармонии Белгорода продолжился после отключения света

В Белгороде концерт в филармонии продолжился после того, как свет погас

В Белгороде концерт в местной филармонии состоялся, несмотря на отключение света. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Блэтгород».

На видео музыканты играют, несмотря на ракетную опасность. В посте уточняется, что после отключения электричества исполнителям подсветили ноты фонариками, и концерт продолжился.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы постарались переподключить все к резервным источникам питания.

Гладков предупредил о возможных перебоях в оповещении об атаках противника. В 20:04 губернатор снова написал о ракетной опасности на всей территории области. Он призвал местных жителей спрятаться в подвалах и оставаться там до сигнала «Отбой ракетной опасности». Вскоре Белгород попал под повторный обстрел ВСУ.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.