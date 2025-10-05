На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За ночь над Россией сбили более 30 украинских дронов

МО РФ: за ночь над регионами России сбили 32 БПЛА ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

За прошедшую ночь над регионами России средства противовоздушной обороны сбили 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Из сводки следует, что 11 БПЛА сбили – над территорией Белгородской области, 11 – над Воронежской, пять – над Нижегородской. Также по одному ликвидировали над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями. Еще один беспилотник украинских войск уничтожили над территорией Республики Мордовия.

Накануне дрон ВСУ атаковал трех мирных жителей Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Одну женщину 1982 года рождения спасти не удалось. Еще одна женщина и мужчина получили ранения.

До этого в результате атак ВСУ на Горловку в ДНР пострадали два человека. Мэр города Иван Приходько рассказал, что одна мирная жительница получила ранения в центре города, другой горожанин пострадал при атаке украинских войск на жилой массив «Строитель». Подробности о состоянии людей не уточняются.

Ранее украинские военные бежали с позиций в зоне СВО в женской одежде.

