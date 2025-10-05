В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Вечером 4 октября три российских аэропорта — Волгограда, Калуги и Саратова — возобновили работу после аналогичных ограничений.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».