В Грузии митингующие перекрыли улицу в центре Тбилиси

Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси около парламента Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что в воскресенье, 5 октября, порядка тысячи жителей собрались около парламента Грузии по призыву сторонников оппозиции. Митингующие размахивали флагами страны, а также Евросоюза и Украины.

Спустя час после начала акции они вышли на проспект Руставели и перекрыли движение. На данный момент полиция в происходящее не вмешивается.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией, — был применен слезоточивый газ, пострадали люди. Поводом для митингов стало заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на евроинтеграцию.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к ЕС.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых организаторов акции, в том числе 70-летнего оперного певца Паату Бурчуладзе, штурмовавших президентский дворец. Согласно предъявленному обвинению о призывах к свержению власти, им грозит до девяти лет тюремного заключения.

Ранее в Грузии изъяли оружие, предназначавшееся «для диверсии».