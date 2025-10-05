В Грузии заявили об изъятии оружия и взрывчатки, предназначавшихся для диверсии

Служба государственной безопасности Грузии сообщила об обнаружении крупной партии оружия и взрывчатых веществ, которые, как утверждается, предназначались «для осуществления диверсионных действий». Об этом пишет ТАСС.

По заявлению ведомства, в Тбилиси планировались теракты с использованием изъятого оружия и взрывчатки, одновременно с попыткой захвата президентской резиденции. Источник в Службе госбезопасности подчеркнул, что оружие было приобретено по распоряжению представителя одного из формирований, действующих на территории Украины.

В результате оперативных мероприятий были задержаны лица, ответственные за транспортировку оружия и взрывчатых веществ в центр Тбилиси для реализации диверсионного плана.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко выступил против дипломатической поддержки протестных акций в Тбилиси, обвинив в этом посла Евросоюза. По его словам, именно роль представителей ЕС в ситуации с дестабилизацией страны вызывает особое внимание и требует ответственности.

Ранее протестующие ворвались во двор резиденции президента в Тбилиси.