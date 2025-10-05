Власти Красного Луча прокомментировали данные о взрыве газа в жилом доме

Глава Красного Луча Соловьев выехал на место взрыва газа в многоквартирном доме

Власти города Красный Луч в ЛНР подтвердили взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Глава городского округа Сергей Соловьев написал в своем Telegram-канале, что выехал на место ЧП.

«Выехал на место происшествия. Сейчас здесь работают экстренные службы. Проведена эвакуация жителей многоквартирного дома», — говорится в посте.

Соловьев отметил, что держит ситуацию на личном контроле и пообещал сообщать о всех изменениях. Данных о пострадавших на момент публикации нет.

Об инциденте сообщил местный Telegram-канал 5 октября. По данным СМИ, ударной волной выбило стекла в соседних зданиях.

В начале октября Главное управление МЧС России по республике сообщало, что в придорожном кафе, расположенном в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана, произошел взрыв бытового газа. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Ранее взорвавший газ в доме житель Ступино захотел отменить пожизненный приговор.