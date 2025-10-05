На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности взрыва газа в жилом доме в ЛНР

Глава округа Соловьев: при взрыве газа в Красном Луче никто не пострадал
Telegram-канал «Сергей Соловьев»

В результате взрыва газа в жилом многоквартирном доме в городе Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР), предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Соловьев в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент продолжаются работы по разбору завалов. Задействованы все необходимые силы и техника аварийно-спасательных и коммунальных служб. Хочу подчеркнуть главное: по предварительным данным, пострадавших нет. Это самое важное», — написал глава округа.

Соловьев добавил, что сейчас жителям дома оказывается необходимая помощь. На месте инцидента работают волонтеры, решается вопрос о размещении жителей пострадавших квартир, отметил глава городского округа.

Об инциденте сообщил местный Telegram-канал 5 октября. По его данным, ударной волной выбило стекла в соседних зданиях.

Позже власти Красного Луча подтвердили взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Соловьев отметил, что держит ситуацию на личном контроле и пообещал сообщать о всех изменениях.

Ранее взорвавший газ в доме житель Ступино захотел отменить пожизненный приговор.

