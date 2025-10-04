Депутат Европарламента призвала поддержать протесты «за европейскую Грузию» в Тбилиси

Депутат Европарламента от Литвы Расы Юкнявичене призвала поддержать протесты в Тбилиси. Об этом она написала в социальной сети Х.

«Грузия нуждается в нашем внимании и поддержке. Сегодня проходит один из самых важных протестов за европейскую Грузию», — написала она в соцсети X.

4 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко выступил против дипломатической поддержки протестных акций в Тбилиси, обвинив в этом посла Евросоюза. По его словам, именно роль представителей ЕС в ситуации с дестабилизацией страны вызывает особое внимание и требует ответственности.

В своих заявлениях Кобахидзе подчеркнул, что некоторые зарубежные дипломаты, включая представителя Евросоюза, оказывали прямое содействие попыткам свержения грузинского конституционного строя. Реакция посла ЕС, по его мнению, станет показательным моментом в разрешении нынешнего кризиса.

По информации замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе в Тбилиси в результате беспорядков пострадали 14 правоохранителей. По его информации, один из силовиков находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Тбилиси полиция начала задерживать протестующих.