Путин и модератор «Валдая» пошутили, вспомнив фильм «Калина красная»

Путин и Лукьянов обменялись цитатами из фильма Шукшина перед «Валдаем»
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Перед выступлением на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин и модератор заседания Федор Лукьянов в шутливой форме обменялись цитатами из фильма Василия Шукшина «Калина красная». Беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По видеокадрам видно, что Путин поинтересовался у Лукьянова, готов ли народ к обсуждению, а модератор ответил цитатой из фильма. Президент в ответ также процитировал фразу одного из героев картины:

«Народ собран?» – спросил Путин Лукьянова за кулисами перед началом пленарной сессии.

«К разврату готов, как говорится», –— отозвался Лукьянов.

«Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: «Чего ж таких некрасивых-то набрал?»» — парировал президент.

Путин выступил на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. Мероприятие длилось почти четыре часа, и за это время глава государства успел ответить на десятки вопросов и затронуть ключевые темы внешней политики России.

Так глава государства ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. По его словам, ответ будет весьма убедительным. Путин уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

О чем еще говорил Путин на форуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сделали «главный вывод» из речи Путина на «Валдае».

