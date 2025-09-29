На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сербии задержали хулиганов, подкидывавших свиные головы к мечетям в Париже

Полиция Сербии задержала 11 человек по делу о свиных головах у мечетей в Париже
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Сербии задержала 11 граждан по подозрению в подбрасывании свиных голов к мечетям во Франции и Германии. Информация об этом опубликована на сайте сербского МВД.

«Задержаны 11 человек в Велика-Плане и Белграде <...> в связи с наличием оснований подозревать их в совершении уголовных преступлений, связанных с <...> расовой и иной дискриминацией, а также шпионажем», — говорится в сообщении.

По версии следствия, некий гражданин организовал преступную группу из граждан Сербии, объединенных экстремистскими идеями. С апреля по сентябрь 2025 года, преступники совершили несколько актов вандализма. Они облили зеленой краской музей Холокоста, синагоги и еврейский ресторан, а также разместили свиные головы рядом с мечетями в Париже. Кроме того, мужчины разместили бетонные конструкции с экстремистскими посланиями рядом с Бранденбургскими воротами в Берлине.

Задержанных доставили в прокуратуру для допроса. Организатор группировки в настоящее время объявлен в розыск.

В сентябре издание L'Humanite сообщало о появлении свиных голов с надписью «Макрон» рядом с мечетями на улице Марей в 20-м и 15-м округах, а также в чемодане, найденном в 18-м округе Парижа. Связан ли этот инцидент с вышеописанным делом — не уточняется.

Ранее сообщалось о схожем инциденте со свиной головой в Челябинской области.

