На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище

Во Львовской области произошел пожар на газовом хранилище

Возгорание произошло на газовом хранилище во Львовской области на западе Украины. Об этом заявила региональная прокуратура.

«Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», — сказано в сообщении.

Кроме того, в регионе повреждены другие промышленные и энергетические объекты.

До этого мэр Андрей Садовой рассказал, что Львов оказался частично обесточенным после нескольких взрывов. По его словам, в городе продолжаются пожары. Садовой сообщил, что у властей нет информации о вредных выбросах, но призвал жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.

В Минобороны РФ заявили о поражении объектов энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Российские войска использовали в ходе ударов оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерию.

Ранее в украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами