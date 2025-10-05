На западе Украины произошел пожар на газовом хранилище

Возгорание произошло на газовом хранилище во Львовской области на западе Украины. Об этом заявила региональная прокуратура.
«Возгорание возникло на одном из газовых хранилищ области», — сказано в сообщении.
Кроме того, в регионе повреждены другие промышленные и энергетические объекты.
До этого мэр Андрей Садовой рассказал, что Львов оказался частично обесточенным после нескольких взрывов. По его словам, в городе продолжаются пожары. Садовой сообщил, что у властей нет информации о вредных выбросах, но призвал жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах.
В Минобороны РФ заявили о поражении объектов энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Российские войска использовали в ходе ударов оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерию.
Ранее в украинской разведке обвинили Китай в предоставлении РФ данных для ракетных ударов.