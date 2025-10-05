В Минобороны раскрыли пораженные ударами ВС РФ объекты Украины

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские войска применяли для поражения намеченных целей оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, ВС РФ ударили по подвижному составу, который использовался для железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, центру обеспечения ВСУ горючим, местам хранения и подготовки к запуску дронов дальнего действия и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика оказалась под массированным комбинированным ударом ВС РФ, призвав США и Европу «действовать» в ответ на такое развитие событий.

По его словам, армия России применила «более 50 ракет и около 500 ударных дронов». Удары наносились по инфраструктуре Украины.

В связи с этим президент Украины подчеркнул, что стране требуется «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».

