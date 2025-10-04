После пожара в Чернигове наблюдаются перебои с электроэнергией

В Чернигове после пожара начались проблемы с электроэнергией

В Чернигове на севере Украины начались перебои с электроэнергией после пожара. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, ночью в Чернигове было несколько взрывов.

«В городе сильный пожар. Паблики пишут о перебоях со светом», — говорится в Telegram-канале издания.

Ночью 4 октября украинские СМИ сообщили о взрыве в городе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в некоторых районах Черниговской области звучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, сирены работали в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

До этого в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) раздались взрывы.

3 октября сообщалось, что военные объекты на Украине в ночь на пятницу подверглись массированному комбинированному удару. По территории страны было выпущено порядка 300 дальнобойных ударных дронов. Кроме того, на Украине зафиксировали атаки с применением семи баллистических и 17 крылатых ракет.

На этом фоне в семи регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

Ранее ВС России уничтожили заводы по производству ракет на Украине.