Восемь человек пострадали в результате ДТП в Китае

Восемь человек пострадали, еще пять не выжили в ДТП в центральном Китае

Восемь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Личуань провинции Хубэй в центральном Китае. Об этом сообщило городское управление общественной безопасности.

Авария произошла в городе Личуань Эньши-Туцзя-Мяоского в провинции Хубэй, в 17 часов по местному времени. Отмечается, что авария произошла после того, как 54-летняя женщина не справилась с управлением авто. Помимо восьми пострадавших, еще пять человек не выжили.

О том, насколько серьезные травмы получили пострадавшие, ведомство не приводит.

27 сентября в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход.

По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Позже в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, несовместимые с жизнью травмы получили пять человек.

Ранее россиянин устроил ДТП в Таиланде, пострадал ребенок и пожилая женщина.