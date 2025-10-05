На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Китае

Восемь человек пострадали, еще пять не выжили в ДТП в центральном Китае
true
true
true
close
Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Восемь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Личуань провинции Хубэй в центральном Китае. Об этом сообщило городское управление общественной безопасности.

Авария произошла в городе Личуань Эньши-Туцзя-Мяоского в провинции Хубэй, в 17 часов по местному времени. Отмечается, что авария произошла после того, как 54-летняя женщина не справилась с управлением авто. Помимо восьми пострадавших, еще пять человек не выжили.

О том, насколько серьезные травмы получили пострадавшие, ведомство не приводит.

27 сентября в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход.

По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Позже в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, несовместимые с жизнью травмы получили пять человек.

Ранее россиянин устроил ДТП в Таиланде, пострадал ребенок и пожилая женщина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами