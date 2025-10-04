На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тверской области пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью

В Тверской области в ДТП с машиной скорой помощи пострадали пять человек
В Ржевском районе Тверской области, на 229-м километре трассы М-9 «Балтия», произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Hyundai. В результате пострадали пять человек, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Сообщается, что травмы различной степени тяжести получили оба водителя, два пассажира скорой помощи и пассажирка автомобиля Hyundai.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшей аварии.

4 октября в городе Дальнереченске Приморского края автобус с детьми попал в ДТП.

Накануне в Москве машина скорой помощи, перевозившая пациента, стала участником ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобиль экстренных служб выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где его сбивает электробус.

Ранее ДТП парализовало МКАД.

