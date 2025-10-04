Видео: в Приморье автобус с детьми попал в жесткое ДТП

В Приморье автобус с детьми столкнулся с большегрузами, на месте работают врачи

В городе Дальнереченске Приморского края автобус с детьми попал в ДТП. Об этом сообщает Прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

«Вечером 4 октября <…> произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по направлению в сторону Хабаровска, а также двух большегрузов. Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом», — говорится в сообщении.

Правоохранители запечатлели на видео последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили.

По информации канала, в момент ДТП в автобусе находились восемь пассажиров, шесть из которых несовершеннолетние. В настоящее время прибывшие медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

