На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Приморье автобус с детьми попал в жесткое ДТП

В Приморье автобус с детьми столкнулся с большегрузами, на месте работают врачи
true
true
true
close
Прокуратура Приморского края

В городе Дальнереченске Приморского края автобус с детьми попал в ДТП. Об этом сообщает Прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

«Вечером 4 октября <…> произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, следовавшего по направлению в сторону Хабаровска, а также двух большегрузов. Водитель одного из большегрузов, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с автобусом, следовавшим в попутном направлении, в результате чего автобус столкнулся с другим впереди движущимся большегрузом», — говорится в сообщении.

Правоохранители запечатлели на видео последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили.

По информации канала, в момент ДТП в автобусе находились восемь пассажиров, шесть из которых несовершеннолетние. В настоящее время прибывшие медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

До этого сообщалось, что в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь.

Ранее автомобиль с челябинцем провалился в яму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами