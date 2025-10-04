ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД ДТП затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 35-го километре МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в результате аварии движение транспорта затруднено на 6,8 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь. Правоохранители сфотографировали поврежденный транспорт. На кадрах видно, что у машины смят кузов, выбиты стекла, оторвана крыша. В результате произошедшего три человека, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время прокуратура устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта.