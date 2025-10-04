На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанные Израилем активисты «Флотилии стойкости» приземлились в Стамбуле

Спецборт доставил в Стамбул 137 активистов флотилии, задержанной Израилем
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

В Стамбуле приземлился спецборт турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines, на борту которого находятся 137 активистов перехваченной Израилем флотилии «Сумуд» («Сумуд» переводится с арабского языка как стойкость, сопротивление). Об этом сообщает A Haber.

Телеканал уточняет, что среди активистов 36 турок. Также на борту находятся граждане США, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Марокко, Италии, Кувейта, Ливии, Малайзии, Мавритании, Швейцарии, Туниса и Иордании. В аэропорту их с энтузиазмом встретила большая толпа. Активисты пройдут медицинское обследование в Институте судебной медицины и дадут показания в полиции.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее также задержали и депортировали.

Ранее внук Нельсона Манделы оказался на перехваченной Израилем «Флотилии стойкости».

