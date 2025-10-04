Один из трех туристов во время восхождения на вулкан на Камчатке погиб

Турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось об обнаружении двух сорвавшихся с вулкана туристов.

По данным МЧС, погиб мужчина. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, сейчас находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней пребывают четверо спасателей. Еще двое спасателей продолжают искать вторую женщину, которая, предположительно, находится выше по склону.

Информация о группе путешественников, отправившихся к Вилючинскому вулкану, появилась утром 4 октября. Во время восхождения они травмировали руки и сорвались, самостоятельно спуститься у них не получилось.

После их обращения сотрудники МЧС отправились на место. Для поисков задействовали технику высокой проходимости.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, всего в группе было трое туристов, перед походом они не зарегистрировались. У всех троих травмы рук, один из них во время восхождения смог вызвать спасателей. К спасательной операции привлекли более 30 человек.

