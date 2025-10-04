На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

Один из трех туристов во время восхождения на вулкан на Камчатке погиб
Александр Пирагис/РИА Новости

Турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось об обнаружении двух сорвавшихся с вулкана туристов.

По данным МЧС, погиб мужчина. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, сейчас находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней пребывают четверо спасателей. Еще двое спасателей продолжают искать вторую женщину, которая, предположительно, находится выше по склону.

Информация о группе путешественников, отправившихся к Вилючинскому вулкану, появилась утром 4 октября. Во время восхождения они травмировали руки и сорвались, самостоятельно спуститься у них не получилось.

После их обращения сотрудники МЧС отправились на место. Для поисков задействовали технику высокой проходимости.

Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, всего в группе было трое туристов, перед походом они не зарегистрировались. У всех троих травмы рук, один из них во время восхождения смог вызвать спасателей. К спасательной операции привлекли более 30 человек.

Ранее выжившего в горах Сочи 58-летнего гида задержали пограничники Абхазии.

