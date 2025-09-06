Выжившего в горах Сочи 58-летнего гида задержали пограничники Абхазии

Вице‑президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин рассказал подробности о спасении 58-летнего гида Сергея Мельникова, который нашелся живым спустя семь дней без еды в горах. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он вышел сам на ту сторону гребня, спустился в поселок рядом с границей с Абхазией, там его приняли пограничники, сейчас за ним едут военные. В медицинской помощи не нуждается», — сказал Пятницин

По информации СМИ, 31 августа Мельников повел двух туристов — женщину и ее отца — по Черничной тропе, маршруту в Красной Поляне, проходящему по склонам хребта Аибга. Группа вышла 29 августа, и подъем должен был занять один день, поэтому ни туристы, ни гид ничего не взяли для того, чтобы ночевать. Однако в запланированное время вечером того же дня группа не вернулась.

На следующий день спустились туристы. Согласно их рассказу, они заблудились и были вынуждены провести ночь в горах без спальников. Мельников, как они отметили, был сильно уставшим, поэтому отстал от них и потерялся на горе. Сам Мельников позже вышел на связь с другими альпинистами и заявил, что вынуждено ночует на хребте, после этого установить с ним связь не представлялось возможным.

