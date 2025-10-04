На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге произошел крупный пожар

E1.RU: в Екатеринбурге загорелся шиномонтаж
Telegram-канал «Новости Екатеринбурга и Области»

Крупный пожар произошел на Зоологической улице в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

В публикации со ссылкой на очевидцев уточняется, что огонь вспыхнул на территории шиномонтажа.

«Пожарных вызвали. Они еще не приехали к месту», — говорится в тексте.

Материал дополнен фотографиями, на которых запечатлено, как от места пожара поднимаются клубы густого черного дыма.

2 октября в поселке Чурилово, расположенном в Челябинской области, загорелись двухэтажный мебельный цех и металлический ангар. По данным МЧС РФ, три человека смогли самостоятельно эвакуироваться из здания.

Пламя распространилось на площади 1200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли около 100 сотрудников экстренных служб и 33 единицы техники. Специалистам удалось сначала локализовать возгорание, а затем полностью его потушить. В ведомстве рассказали, что при разборе конструкций спасатели обнаружили человека без признаков жизни.

1 октября на Московском проспекте в Ярославле произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что ЧП носило техногенный характер и не было связано с атакой беспилотников. После того как огнеборцы ликвидировали возгорание, НПЗ продолжил работать в штатном режиме.

Ранее в Санкт-Петербурге при пожаре в многоквартирном доме пострадали три человека.

