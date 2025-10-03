Родственница мужчины, который пытался увести в Балашихе школьницу, объяснила его мотивы

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
mk.ru: родственница мужчины, который увел в Балашихе школьницу, назвала его мотив
Telegram-канал 112

Родственница мужчины, который в Балашихе пытался увести от магазина десятилетнюю девочку, рассказала о его предполагаемом мотиве. По словам женщины, он мог подумать, что девочка не оплатила товар и решил вразумить ее. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собеседницу.

Женщина рассказала, что мужчина работает охранником, и ему могло показаться, что школьница взяла что-то в магазине без оплаты. Отсюда последовала такая странная реакция.

Собеседница СМИ рассказала, что задержанный родом из Курганской области. По образованию он сварщик, но работал и комплектовщиком, и грузчиком, а в последнее время — охранником. Он дважды был женат, после браков у мужчины остались две дочери — десяти и трех лет. Женщина отметила, что он исправно выплачивает алименты.

Также по информации издания, задержанный несколько раз привлекался к административной ответственности и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 1 октября у одного из продуктовых магазинов в городе Балашихе. Неизвестный мужчина схватил малолетнюю девочку за руку и попытался увести ее с собой. На крики ребенка отреагировал юноша, который подбежал и помешал увести школьницу. Мужчина, пытавшийся увести девочку, утверждал, что является ее отцом, однако сама девочка это отрицала.

