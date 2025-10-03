На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже молодой человек с сообщниками затолкал школьницу в машину и похитил ее

Baza: в Воронеже молодые люди похитили стоявшую у подъезда девушку
true
true
true

В Воронеже полиция начала проверку после похищения 17-летней девушки. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел на улице Юлиуса Яниса. По данным Telegram-канала, пострадавшая стояла около подъезда вместе со знакомым, когда к ним подъехала машина. Неизвестные ударили молодого человека, после чего схватили несовершеннолетнюю за волосы и потащили к автомобилю.

«Она громко кричала, а от удара у нее в кармане сработал светошумовой пистолет», – сообщается в публикации.

На кадрах заметно, как один из предполагаемых похитителей вышел из машины и что-то стал говорить девушке, после чего затолкал в машину. Также около машины можно заметить еще одного человека. Третий молодой человек подбежал к крыльцу, затем – к машине и сел на место водителя.

Полицейские нашли подозреваемых, ими оказались 17-летняя девушка и ее 18-летний друг. Причиной произошедшего, по словам молодых людей, стала ревность.

После произошедшего участники не заявили в полицию и разошлись без претензий друг к другу. Несмотря на это сотрудники МВД проведут проверку.

Ранее в Новосибирске двое похитили школьницу и вывезли в безлюдное место.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами