На Украине объявили в розыск ректора МГИМО

СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России Анатолия Торкунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ.

По данным ведомства, ректора МГИМО объявили в розыск в июне 2024 года. Торкунову заочно предъявили обвинения по статьям о посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершении преступления по предварительному сговору группой лиц, а также о «пропаганде войны».

27 сентября СБУ объявила в розыск генерального директора государственной энергетической корпорации «Росатом» Алексея Лихачева. Его обвиняют в посягательстве на суверенитет территориальную целостность Украины.

16 сентября председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову объявили в розыск на Украине. Согласно базе данных СБУ, ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в соучастии в «ведении агрессивной войны».

Ранее Захарова пошутила о решении СБУ объявить в розыск Памфилову.

