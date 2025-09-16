Захарова пошутила о решении СБУ объявить в розыск Памфилову

Захарова: СБУ разыскивает Памфилову, чтобы научиться у нее проводить выборы

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову, чтобы узнать у нее, как проводить выборы. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся», — отметила дипломат.

О том, что СБУ объявила в розыск Памфилову, стало известно 16 сентября. Главу ЦИК РФ обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в соучастии в «ведении агрессивной войны».

14 сентября журналисты ТАСС со ссылкой на базу данных министерства внутренних дел Украины сообщили, что СБУ объявила в розыск депутата Государственной думы РФ и бывшего боксера Николая Валуева. По информации агентства, российскому депутату заочно предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Также в базу розыска СБУ попал бывший ведущий телеканала RT Антон Красовский. Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины и «пропаганде войны».

Ранее на Украине по подозрению в работе на РФ задержали депутата Верховной рады.