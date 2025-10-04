На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России планируют дважды проиндексировать страховые пенсии

В России в 2027 году планируется два раза проиндексировать страховые пенсии
close
Depositphotos

В России в 2027 году планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа — на 4% с 1 февраля и на 3,4% с 1 апреля. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно документу, в 2028 году предусматривается, что страховые пенсии также будут проиндексированы в два этапа — на 4% с 1 февраля и на 3,8% с 1 апреля.

29 сентября в в Минтруде РФ сообщили, что средний размер страховых пенсий вырастет в следующем году почти на две тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей. Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей. Такие параметры предусматривает проект бюджета на 2026 год.

В этом году, как и в прошлом, принято решение о досрочной индексации пенсий с 1 января. Индексация этих выплат составит 7,6%.

Страховая пенсия — это ежемесячная выплата, которая компенсирует утраченный доход в связи с нетрудоспособностью по старости, инвалидности или потерей кормильца.

Ранее россиянам назвали пять способов увеличить пенсию.

