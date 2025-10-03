Турция может вернуть граждан «Флотилии стойкости» спецрейсом

Турция рассматривает возможность возвращения своих граждан из «Флотилии стойкости» спецрейсом из Израиля в субботу. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели, передает РИА Новости.

«Сегодня консульские сотрудники посетили наших граждан на юге Израиля в Центре содержания. Это был первый визит. Наши сотрудники уже восемь часов как находятся там, контактируют с нашими гражданами», — сказал он.

По словам дипломата, состояние здоровья граждан Турции оценивается как удовлетворительное.

Вечером 1 октября военные судна Израиля окружили флотилию «Сумуд», потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи судов и активисты, среди которых была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась. Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации.

2 октября стало известно, что Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд». При этом одно судно было протаранено, другие атакованы водометами. Активист, в том числе Тунберг, были задержаны. После инцидента МИД Израиля заявил, что пассажирам флотилии ничего не угрожает, их депортируют обратно в Европу.

Ранее Турция назвала терактом нападение кораблей Израиля на флотилию Греты Тунберг.