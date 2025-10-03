На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турция может вернуть граждан «Флотилии стойкости» спецрейсом

Турция рассматривает возвращение своих граждан из «Флотилии стойкости» спецрейсом
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Турция рассматривает возможность возвращения своих граждан из «Флотилии стойкости» спецрейсом из Израиля в субботу. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели, передает РИА Новости.

«Сегодня консульские сотрудники посетили наших граждан на юге Израиля в Центре содержания. Это был первый визит. Наши сотрудники уже восемь часов как находятся там, контактируют с нашими гражданами», — сказал он.

По словам дипломата, состояние здоровья граждан Турции оценивается как удовлетворительное.

Вечером 1 октября военные судна Израиля окружили флотилию «Сумуд», потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи судов и активисты, среди которых была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась. Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации.

2 октября стало известно, что Израиль перехватил порядка 40 судов флотилии «Сумуд». При этом одно судно было протаранено, другие атакованы водометами. Активист, в том числе Тунберг, были задержаны. После инцидента МИД Израиля заявил, что пассажирам флотилии ничего не угрожает, их депортируют обратно в Европу.

Ранее Турция назвала терактом нападение кораблей Израиля на флотилию Греты Тунберг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами