«Флотилии стойкости» не удалось прорвать блокаду сектора Газа

МИД Израиля: ни одному суну флотилии «Сумуд» не удалось прорвать блокаду Газы
Global Sumud Flotilla

Израильские военные предотвратили попытки всех судов флотилии «Сумуд», перевозившей гуманитарную помощь для сектора Газа, прорвать блокаду и войти в зону боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Израиля.

«Ни одной из участвовавших в провокации ХАМАС яхт [флотилии] «Сумуд» не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать законную морскую блокаду [сектора Газа]», — говорится в заявлении.

По данным МИД, пассажирам флотилии ничего не угрожает, в настоящий момент они направляются в Израиль, откуда активистов депортируют обратно в Европу.

Отмечается, что один из кораблей флотилии по-прежнему остается на дистанции. Тем не менее, в израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что любая попытка этого судна прорваться к сектору также будет пресечена.

Вечером 1 октября военные суда Израиля окружили флотилию «Сумуд», потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты, среди которых была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась. Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации. Изначально сообщалось о задержании двух флагманских судов флотилии — «Альма» и «Сириус».

Ранее Турция назвала терактом нападение кораблей Израиля на флотилию Греты Тунберг.

Война в Газе
