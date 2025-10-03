Следствие просит арестовать миллиардера Сулейманова

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте миллиардера Ибрагима Сулейманова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, ходатайство касается избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. По информации СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля.

О том, что «теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве, стало известно в пятницу, 3 октября.

По данным СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления — задержанный 1 октября «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Сулейманов находится на допросе, ему дважды вызывали скорую помощь в отделение МВД. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о смерти предполагаемого сообщника Сулейманова после задержания.