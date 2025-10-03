На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита архиепископа Аджапахяна обжалует его приговор

Защита Аджапахяна обжалует решение суда, приговорившего его к двум годам тюрьмы
president.am

Защита архиепископа Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна намерена обжаловать решение ереванского суда, согласно которому священник был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к свержению власти. Об этом заявил адвокат Ара Зограбян, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы обязательно обратимся в Апелляционный суд», — заявил юрист.

По его словам, архиепископ не призывал к свержению власти, однако «выражал свое мнение».

В конце июня сотрудники армянской Службы национальной безопасности (СНБ) прибыли в резиденцию Католикоса всех армян в Эчмиадзине для задержания архиепископа Аджапахяна, однако столкнулись с сопротивлением верующих и духовенства. Позже архиепископ добровольно покинул резиденцию католикоса и направился в Ереван. Он заявил, что готов явиться в Следственный комитет.

Власти Армении инкриминируют Аджапахяну призывы к свержению власти, сам иерарх настаивает на сфабрикованности этих обвинений.

27 июня Аджапахян был взят под стражу. 3 октября суд приговорил архиепископа к двум годам лишения свободы.

Ранее в Армении помолились за арестованных священников.

