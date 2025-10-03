Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил всех педагогов страны с предстоящим профессиональным праздником — Днем учителя. Об этом пишет сообщили в пресс-службе Кремля.

«Еще раз поздравляю всех педагогов России с приближающимся профессиональным праздником, с Днем учителя», — сказал он.

День учителя — международный праздник, который отмечается 5 октября в честь педагогов и всех, кто занимается обучением и воспитанием. Цель праздника — выразить уважение, благодарность и признание важной роли учителей в обществе.

Недавно декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова рассказала, какие подарки лучше всего дарить на день учителя. Он не должны быть слишком дорогими, превышающими максимальную установленную законом сумму в 4 тыс. рублей. При этом важно, чтобы подарок был оригинальным и запомнился педагогу, а не затерялся среди привычных цветов и коробок конфет.

