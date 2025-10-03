На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил педагогов с предстоящим Днем учителя

Путин поздравил российских учителей и педагогов с наступающим Днем учителя
true
true
true

Президент России Владимир Путин поздравил всех педагогов страны с предстоящим профессиональным праздником — Днем учителя. Об этом пишет сообщили в пресс-службе Кремля.

«Еще раз поздравляю всех педагогов России с приближающимся профессиональным праздником, с Днем учителя», — сказал он.

День учителя — международный праздник, который отмечается 5 октября в честь педагогов и всех, кто занимается обучением и воспитанием. Цель праздника — выразить уважение, благодарность и признание важной роли учителей в обществе.

Недавно декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова рассказала, какие подарки лучше всего дарить на день учителя. Он не должны быть слишком дорогими, превышающими максимальную установленную законом сумму в 4 тыс. рублей. При этом важно, чтобы подарок был оригинальным и запомнился педагогу, а не затерялся среди привычных цветов и коробок конфет.

Ранее российские педагоги рассказали о желанном подарке на День учителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами