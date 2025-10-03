Эксперт рассказала, какие подарки будут уместны на день учителя

Подарки для учителей не должны быть слишком дорогими, превышающими максимальную установленную законом сумму в 4 тыс. рублей. При этом важно, чтобы презент был оригинальным и запомнился педагогу, а не затерялся среди привычных цветов и коробок конфет. Об этом в беседе с РИАМО сообщила декоратор бренда эмоциональных товаров modi Юлия Лапшинова.

«Хорошим выбором становятся аксессуары, дарящие атмосферу уюта и тепла: мягкий плед, красивая кружка или небольшой ночник с теплым светом. Такие подарки помогают преподавателю приятно провести вечер после рабочего дня», — отметила эксперт.

Если учесть хобби учителя, подарок получится более индивидуальным и запоминающимся. Важнее всего не цена подарка, а искреннее внимание. Даже небольшой презент, выбранный с заботой, подарит эмоции и запомнится надолго, подчеркнула Лапшинова.

В предстоящее воскресенье, 5 октября, страна отметит День учителя. Это не просто профессиональный праздник. Это возможность сказать искреннее «спасибо» тем, кто вкладывает душу в наших детей. Каждый год в октябре мы ищем особенные слова и открытки, чтобы выразить свою признательность. Специально к празднику «Газета.Ru» приготовила картинки и варианты текстовых поздравлений для педагогов — общие для всех и по отдельным предметам.

