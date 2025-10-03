На восстановление Одессы от наводнения уйдут миллионы долларов

Мэр Одессы Труханов: на восстановление города после наводнения потребуется $3 млн

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что на восстановление города после наводнения потребуется $3 млн. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В начале недели в Одессе за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. Из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.

«По предварительным расчетам, общая сумма необходимых расходов превышает 130 миллионов гривен ($3 млн – ред.)», — написал Труханов.

Он добавил, что в некоторых домах продолжает отсутствовать электричество, не работает ряд подтопленных котелен.

В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень. На этом фоне в Одессе произошел транспортный коллапс, местные коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Власти ввели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что не выжили 10 человек, в том числе один ребенок.

Ранее сообщалось, что случаи переохлаждения людей выявили на юге Украины в связи с наводнением.