На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На восстановление Одессы от наводнения уйдут миллионы долларов

Мэр Одессы Труханов: на восстановление города после наводнения потребуется $3 млн
true
true
true
close
Telegram-канал Политика Страны

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что на восстановление города после наводнения потребуется $3 млн. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В начале недели в Одессе за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков. Из подтопленных районов удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств.

«По предварительным расчетам, общая сумма необходимых расходов превышает 130 миллионов гривен ($3 млн – ред.)», — написал Труханов.

Он добавил, что в некоторых домах продолжает отсутствовать электричество, не работает ряд подтопленных котелен.

В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень. На этом фоне в Одессе произошел транспортный коллапс, местные коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы. Власти ввели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Вице-премьер Украины Кулеба заявил, что не выжили 10 человек, в том числе один ребенок.

Ранее сообщалось, что случаи переохлаждения людей выявили на юге Украины в связи с наводнением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами