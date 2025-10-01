На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Случаи переохлаждения людей выявили на юге Украины в связи с наводнением

В Одессе на фоне наводнения зафиксировали случаи переохлаждения людей
Telegram-канал Политика Страны

Случаи переохлаждения людей в результате долгого нахождения в воде зафиксировали в городе Одессе, где произошло наводнение. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.

В ночь на 30 сентября Одесскую область на юге Украины накрыл сильный ливень. Глава административного центра региона Геннадий Труханов рассказал, что в городе менее чем за сутки выпала полуторамесячная норма осадков. На этом фоне в Одессе произошел транспортный коллапс, почти весь общественный транспорт приостановил движение. Местные коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Кроме того, власти ввели в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщил Кипер, в результате сильных ливней порядка 24 тыс. жителей региона остались без электроснабжения. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале написала, что девять человек не выжили. В их числе один ребенок.

Ранее в Дагестане из-за проливных дождей обрушилась древняя крепостная стена.

Новости Украины
