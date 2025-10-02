Кулеба: число погибших при подтоплении в Одессе увеличилось до 10

Число погибших в результате подтопления в Одессе на юге Украины увеличилось до 10. Об этом заявил вице-премьер республики Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

По его словам, город переживает тяжелые последствия стихийного бедствия.

«Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок. Завтра в городе объявлен день траура», — написал вице-премьер.

Он добавил, что в Одессе повреждено около 300 частных и около 400 многоквартирных домов. При областной военной администрации была создана временная комиссия для проверки причин и обстоятельств случившегося.

Кулеба рассказал, что семьи погибших и пострадавших получат финансовую помощь.

В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень. По словам мэра города Геннадия Труханова, в административном центре менее чем за сутки выпала 1,5-месячная норма осадков. Он сообщил, что из-за капризов погоды в Одессе произошел транспортный коллапс: остановился почти весь общественный транспорт. Все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы, развернуты оперативные штабы в районных администрациях и введен в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось, что в Одесской области более 20 тысяч человек остались без света из-за ливней.