За рубежом заключили под стражу почти 9 тысяч россиян

В зарубежных странах под стражей находятся 8 тыс. 857 российских граждан, многие – по политическим обвинениям. Все чаще россиян задерживают за шпионаж, вмешательство в дела страны и другие надуманные предлоги, заявил директор Фонда поддержки и защиты прав проживающих за рубежом соотечественников Александр Удальцов. Число обращений в фонд за помощью выросло втрое, рассказал он в пресс-центре НСН.

В прошлом году фонду удалось вызволить из тюрьмы 10 человек. Из тех, кто сегодня остается под стражей, 2 720 уже получили приговор суда, дела остальных расследуются, рассказал Удальцов. Он назвал это правовым беспределом, подчеркнув, что накат русофобии замечается уже повсюду – количество обращений за помощью выросло в 3,5 раза.

«Все чаще сталкиваемся с тем, что в недружественных странах к нашим соотечественникам применяется правовой беспредел, — подчеркнул эксперт. — Их все чаще стали обвинять в том, что они вмешиваются во внутренние дела страны пребывания... Их обвиняют в шпионаже, ущербе их интересам и так далее».

По сути, речь идет об обвинениях в приверженности России – за это людей задерживают, придумывая политические обвинения, заключил Удальцов.

Напомним, в Госдуме сообщили, что минимум две тысячи семей воспользовались госпрограммой по переселению соотечественников и вернулись в Россию. Подчеркивается, что также в Россию едут многие иностранные граждане — они пользуются условиями нового указа, который дает возможность приехать без знания языка, если человек из страны, навязывающей «неолиберальные установки».

Ранее в МИД РФ предупредили, что в США участились случаи арестов россиян.