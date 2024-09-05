Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

За рубежом заключили под стражу почти 9 тысяч россиян

Фонд защиты соотечественников: за рубежом арестовали почти 9 тыс. россиян

close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В зарубежных странах под стражей находятся 8 тыс. 857 российских граждан, многие – по политическим обвинениям. Все чаще россиян задерживают за шпионаж, вмешательство в дела страны и другие надуманные предлоги, заявил директор Фонда поддержки и защиты прав проживающих за рубежом соотечественников Александр Удальцов. Число обращений в фонд за помощью выросло втрое, рассказал он в пресс-центре НСН.

В прошлом году фонду удалось вызволить из тюрьмы 10 человек. Из тех, кто сегодня остается под стражей, 2 720 уже получили приговор суда, дела остальных расследуются, рассказал Удальцов. Он назвал это правовым беспределом, подчеркнув, что накат русофобии замечается уже повсюду – количество обращений за помощью выросло в 3,5 раза.

«Все чаще сталкиваемся с тем, что в недружественных странах к нашим соотечественникам применяется правовой беспредел, — подчеркнул эксперт. — Их все чаще стали обвинять в том, что они вмешиваются во внутренние дела страны пребывания... Их обвиняют в шпионаже, ущербе их интересам и так далее».

По сути, речь идет об обвинениях в приверженности России – за это людей задерживают, придумывая политические обвинения, заключил Удальцов.

Напомним, в Госдуме сообщили, что минимум две тысячи семей воспользовались госпрограммой по переселению соотечественников и вернулись в Россию. Подчеркивается, что также в Россию едут многие иностранные граждане — они пользуются условиями нового указа, который дает возможность приехать без знания языка, если человек из страны, навязывающей «неолиберальные установки».

Ранее в МИД РФ предупредили, что в США участились случаи арестов россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами