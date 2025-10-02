Власти США намерены депортировать россиянина Постового

Иммиграционные власти США планируют депортировать россиянина Дениса Постового, которому в 2024 году были предъявлены обвинения в нарушении экспортного контроля и поставках двойных технологий в РФ. Об этом ТАСС рассказал адвокат Уильям Коффилд.

«Сегодня утром у него были слушания по вопросу о залоге. И ему было отказано в освобождении под залог», — сказал он.

Коффилд добавил, что на данный момент неясно, как в случае депортации может пройти судебное разбирательство по предъявленным ранее обвинениям.

До этого адвокат рассказал, что у Постового сейчас «нет легального статуса в США».

О задержании Постового стало известно в сентябре прошлого года. Его обвинили в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции США, начиная с февраля 2022 года Денис Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов. Российские дипломаты запросили информацию о задержанном.

Ранее защита россиянина Постового обвинила американцев в затягивании сроков его операции.