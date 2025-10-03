На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве «языковой патруль» оскорбил пожилую женщину на рынке

На Украине активисты оскорбили пожилую женщину во время рейда на книжном рынке
true
true
true
close
Depositphotos

На Украине активисты, выступающие против русского языка, устроили «рейд» на книжном рынке в Киеве, в ходе которого оскорбили пожилую женщину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Недовольную бабушку назвали «кацапкой». А в мегафон кричали, что «пока в Украине украинцы используют язык оккупанта, война не закончится», — говорится в сообщении.

Особую ненависть у активистов вызвали книги на русском языке, которые они призывали сдавать на утилизацию.

При этом в сентябре языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявляла, что в стране фиксируется рост числа русскоязычных граждан. По ее словам, наибольший прирост наблюдается в сфере образования. Она назвала текущие показатели «тревожным сигналом» и добавила, что в республике нужно ввести принудительную украинизацию.

Ивановская также пожаловалась на дочь, которая ведет соцсети на русском языке.

Ранее в ООН высказались о притеснениях русскоязычных на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами