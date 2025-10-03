В Киеве «языковой патруль» оскорбил пожилую женщину на рынке

На Украине активисты оскорбили пожилую женщину во время рейда на книжном рынке

На Украине активисты, выступающие против русского языка, устроили «рейд» на книжном рынке в Киеве, в ходе которого оскорбили пожилую женщину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Недовольную бабушку назвали «кацапкой». А в мегафон кричали, что «пока в Украине украинцы используют язык оккупанта, война не закончится», — говорится в сообщении.

Особую ненависть у активистов вызвали книги на русском языке, которые они призывали сдавать на утилизацию.

При этом в сентябре языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявляла, что в стране фиксируется рост числа русскоязычных граждан. По ее словам, наибольший прирост наблюдается в сфере образования. Она назвала текущие показатели «тревожным сигналом» и добавила, что в республике нужно ввести принудительную украинизацию.

Ивановская также пожаловалась на дочь, которая ведет соцсети на русском языке.

Ранее в ООН высказались о притеснениях русскоязычных на Украине.