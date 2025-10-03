На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии задержали трех мужчин по подозрению в запуске беспилотников

Global Look Press

Власти Норвегии задержали трех граждан Германии за запуск дронов в бесполетной зоне аэропорта города Му-и-Рана. Об этом сообщает портал Nettavisen.

«Полиция арестовала трех граждан Германии в аэропорту Росволл Му-и-Рана за незаконное использование беспилотников», — отмечается в материале.

По информации портала, всем задержанным чуть более 20 лет. Их уже отпустили. Мужчин подозревают в запуске беспилотных летательных аппаратов в пятикилометровой зоне у аэропорта.

27 сентября телеканал NRK сообщил, что в районе авиабазы Эрланд в Норвегии заметили беспилотники. Правоохранители и военнослужащие следили за движением дронов в течение 2,5 часа.

30 сентября министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил об отсутствии у властей сведений о принадлежности или происхождении беспилотных летательных аппаратов, замеченных ранее в небе над страной.

В ночь на 1 октября сообщалось, что над территорией Норвегии были вновь замечены неизвестные БПЛА.

Ранее в Германии заметили рой дронов над землей Шлезвиг-Гольштейн.

