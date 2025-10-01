На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии вновь заявили о появлении дронов

Полиция Норвегии сообщила о пролетевшем над аэропортом беспилотнике
LALS STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Над территорией Норвегии вновь замечены неизвестные беспилотные летательные аппараты. Об этом со ссылкой на полицию сообщает газета Brønnøysunds Avis.

Во вторник вечером дрон увидели с диспетчерской вышки аэропорта города Брённёйсунн, расположенного в центральной части страны.

В настоящее время полицейские службы приступили к поиску беспилотников.

30 сентября министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил об отсутствии у властей сведений о принадлежности или происхождении беспилотных летательных аппаратов, замеченных ранее в небе над страной.

27 сентября телеканал NRK сообщил, что в районе авиабазы Эрланд в Норвегии заметили беспилотники. Правоохранители и военнослужащие следили за движением дронов в течение 2,5 часа.

Ранее в Германии заметили рой дронов над землей Шлезвиг-Гольштейн.

