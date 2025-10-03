На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Пермского края сообщил о ситуации на химзаводе после атаки БПЛА

Махонин: завод «Азот» в Прикамье приостановил работу после атаки БПЛА
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Завод «Азот» в Пермском крае приостановил работу после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«На предприятии «Азот» была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет», — написал он.

Махонин также сообщил, что в Березниках во время вражеской атаки повреждения получил жилой дом. Жильцам пострадавшего дома предоставлено маневренное жилье.

Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества. По словам Махонина, необходимые для этого средства будут выделены из краевого бюджета.

До этого Минобороны сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над регионами России. В ведомстве сообщили, что атака продолжалась с 23:00 мск 2 октября до 7:00 мск 3 октября.

Ранее несколько беспилотников ВСУ сбили над акваторией Черного моря и в Крыму.

